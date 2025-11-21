Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
У яких областях погіршиться погода?
За даними синоптиків, у західних областях невдовзі очікується погіршення погодних умов. У цих регіонах пройдуть дощі з переходом у сніг, вже можливе утворення снігового покриву та налипання мокрого снігу.
Також фахівці попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Водночас у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, можливі хуртовини.
Температура повітря також відчутно знизиться. Зазначається, що у п'ятницю, 21 листопада, показники коливатимуться від 1 до 7 градусів тепла зі зниженням від 0 до 6 градусів морозу, яке прийде вже у неділю, 23 листопада.
Зауважимо, що 21 листопада вночі та вранці в Україні очікується туман, за винятком південних областей. Тому радимо водіям рухатися повільно та уважно, уникайте різких маневрів і слідкуйте за дорогою.
Коли чекати погіршення погодних умов?
Нагадаємо, раніше повідомляли, що вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.
Зазначимо, метеорологиня Вазіра Мартазінова раніше повідомляла, що перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже наприкінці осені. Відповідні опади можуть накрити територію країни в останні дні листопада.