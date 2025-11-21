Видимість на дорогах погана: щільний туман накрив українські міста

У п'ятницю, 21 листопада, деякі українські міста накрив туман. Видимість була погоною на дорогах, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Щільний туман огорнув Київ, Харків, Полтаву та області. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

Де 21 листопада спостерігається туман?

Жителі Києва показують кадри густого туману. З верхніх поверхів навіть не було видно дорогу. Ситуація на дорогах була складною через обмежену видимість.

Синоптики пишуть, що на території Київщини та столиці ️видимість через туман буде в межах 200 – 500 метрів.

Щільний туман у Києві: відео

Також туман був у Полтавській області. Погодне явище протримається в містах і селах удень. До того ж у регіоні йде дощ. Водіям та пішоходам радять бути особливо уважними.

Україна в тумані від ранку: дивіться відео

Про небезпеку також попереджають у ДСНС. У більшості областей України, крім півдня та заходу, очікується густий туман.

В Україні спостерігається туман / Фото з телеграм-каналів, Суспільного та 24 Каналу

Через туман водіям рекомендовано не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію. Обов'язково потрібно використовувати протитуманні фари. Пішоходи задля безпеки мають бути уважними та переходити дорогу лише у дозволених місцях.

