Щільний туман огорнув Київ, Харків, Полтаву та області. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.
Де 21 листопада спостерігається туман?
Жителі Києва показують кадри густого туману. З верхніх поверхів навіть не було видно дорогу. Ситуація на дорогах була складною через обмежену видимість.
Синоптики пишуть, що на території Київщини та столиці ️видимість через туман буде в межах 200 – 500 метрів.
Щільний туман у Києві: відео
Також туман був у Полтавській області. Погодне явище протримається в містах і селах удень. До того ж у регіоні йде дощ. Водіям та пішоходам радять бути особливо уважними.
Україна в тумані від ранку: дивіться відео
Про небезпеку також попереджають у ДСНС. У більшості областей України, крім півдня та заходу, очікується густий туман.
В Україні спостерігається туман / Фото з телеграм-каналів, Суспільного та 24 Каналу
Через туман водіям рекомендовано не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію. Обов'язково потрібно використовувати протитуманні фари. Пішоходи задля безпеки мають бути уважними та переходити дорогу лише у дозволених місцях.
Яка погода буде найближчим часом?
Невдовзі Захід України можуть накрити дощі. З часом опади перетворюватимуться у сніг, також можливе утворення снігового покриву та налипання мокрого снігу, а на дорогах – ожеледиця.
З 25 листопада в Україні може різко впасти температура. Похолодання в Україні триватиме щонайменше до 3 грудня.
Сильний сніг в Україні варто очікувати наприкінці осені.