Значних температурних змін не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яку погоду чекати в Україні?

Згідно з прогнозом, 21 листопада температура повітря вночі буде від 0 до 6 градусів тепла. Водночас у північних та західних областях показники будуть від 1 до 5 градусів морозу. Вдень прогнозують від 2 до 8 градусів тепла.

Водночас у південній частині та Криму очікується від 9 до 14 градусів тепла. Синоптик попереджає, що вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман. Вже 22 листопада опади повернуться.

У нічні години у західних областях пройде дощ з мокрим снігом, подекуди можливе налипання мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах. Вдень опади охоплять і північні області. В інших регіонах дощів не очікується.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла, у деяких північних та західних областях вона становитиме від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень буде від 8 до 13 градусів тепла.

Але у південних областях та Криму, як очікується, повітря прогріється, і температура повітря буде в діапазоні від 14 до 16 градусів тепла. А от 23 листопада опади дещо змістяться охоплять й інші регіони України.

У неділю, у східних та південних областях очікуються дощі уночі. Вдень опадів не прогнозують. Температура вночі буде від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у денні години очікується від 0 до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптик також попереджає, що у неділю, 23 листопада, вранці та вдень на Лівобережжі можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Що прогнозували раніше?