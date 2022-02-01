У нее все должно быть хорошо, – врач о состоянии самой тяжелой раненой на "Южмаше" военной
Источник:Newsroom
Состояние тяжелораненой вследствие стрельбы на "Южмаше" 22-летней Жанны улучшается. Военная уже немного разговаривает, двигает конечностями и головой.
Об этом сообщила мать девушки Неля Шарова. По словам женщины, ее дочь пока не может самостоятельно принимать пищу, поэтому врачам приходится вводить питательные вещества внутривенно.
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Она поблагодарила военных и неравнодушных украинцев, которые помогают их семье в сложной ситуации.
У Жанны все должно быть хорошо, – врач
Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что после огнестрельного ранения Жанна потеряла около трех литров крови.
Благодаря донорам ей влили более 4 литров крови. Несмотря на то, что пуля практически полностью разрушила позвоночник, девушка хорошо двигает ногами. Она пока остается в реанимации.
Сегодня я пообщался с Жанной и вижу, что все должно быть хорошо,
– добавил Сергей Рыженко.
Более того, указал, что у всех раненых военных есть положительная динамика, их навещают близкие.Обратите внимание! Ранее Сергей Рыженко рассказал о 4-часовой операции Жанны. Ей пришлось удалить около метра разбитых толстой и тонкой кишок.
Трагедия на "Южмаше" в Днепре: коротко
- На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.
- В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.
- Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.
- Впоследствии пресс-секретарь МВД Алена Матвеева указала, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.
- В Государственном бюро расследований заявили, что против нацгвардейца, стрелявшего в служащих, открыли 3 уголовных дела. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.
- В ГБР добавили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.