Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, во время совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен отреагировал на недавние требования Владимира Путина.

По его мнению, Россия ставит слишком много условий для прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Что заявил Зеленский о требованиях Путина?

Владимир Зеленский заявил журналистам, что прежде всего необходимо прекратить убийства людей. Он констатировал, что Владимир Путин имеет очень много требований, однако Украина не ознакомлена с ними всеми.

Если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им, и невозможно сделать это под давлением оружия. Итак, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением,

– заявил он.

По его словам, об этом будут говорить во время переговоров в Вашингтоне, которые состоятся с участием Дональда Трампа и европейских лидеров 18 августа. Президент подчеркнул, что Путин не хочет прекращать убийства.