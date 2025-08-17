Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 серпня, під час спільної пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн відреагував на нещодавні вимоги Володимира Путіна.

На його думку, Росія ставить занадто багато умов для припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Що заявив Зеленський про вимоги Путіна?

Володимир Зеленський заявив журналістам, що насамперед необхідно припинити вбивства людей. Він констатував, що Володимир Путін має дуже багато вимог, проте Україна не ознайомлена з ними усіма.

Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по всіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою,

– заявив він.

За його словами, про це говоритимуть під час переговорів у Вашингтоні, які відбудуться за участі Дональда Трампа та європейських лідерів 18 серпня. Президент наголосив, що Путін не хоче припиняти вбивства.