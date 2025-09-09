Потери российской армии в живой силе за последние месяцы уменьшились. Если раньше среднее количество потерь противника в сутки составляло около 1500 человек, то сейчас этот показатель снизился до примерно 800.

В эфире 24 Канала офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал, с чем это связано. В то же время по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии с начала 2025 года составляют почти 300 тысяч человек.

Почему уменьшились потери россиян?

Как отметил офицер ВСУ, недавно оккупанты проводили ротации своих войск, поэтому российских штурмов было меньше. Однако в сентябре будет снова большое количество безвозвратных потерь россиян. Враг уже имел несколько попыток штурмов механизированными колоннами и на Добропольском направлении, и в районе Малой Токмачки на Запорожье.

Оккупанты пытались штурмовать механизированными колоннами примитивно, тупо и просто теряли личный состав. Соответственно таких "мясных штурмов" сейчас будет происходить больше, потому что произошло много ротаций в подразделениях "штурм-Z". Эта цифра возрастет,

– отметил Ткачук.

По его словам, сегодня более 700 тысяч оккупантов находится на территории Украины, из них более 260 тысяч – на Донбассе.

Это очень много. Большая часть на Покровске. Существенно цифры с июня не изменились. Они не подтянули больше личного состава в течение августа, но освежили резервы,

– сказал офицер ВСУ.

Сегодня в Донецкой области уже та самая 155 бригада Тихоокеанского морского флота. Они пытаются продвигаться. Однако попытка давить на украинские позиции на Добропольском направлении закончилась тем, что их колонны были все сожжены беспилотниками.

Важно! Общие потери России уже превысили 1 090 000 солдат.

Ткачук добавил, что до конца зеленого периода россиянам просто крайне необходимо зайти в крупные населенные пункты для того, чтобы потом, когда опадут листья и не будет возможности в открытом поле прятаться от наших дронов, была возможность прятаться по подвалам и домам. Задача Сил обороны не допустить этого.

Какая ситуация на фронте?