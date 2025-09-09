Втрати російської армії у живій силі за останні місяці зменшилися. Якщо раніше середня кількість втрат противника на добу становила близько 1500 осіб, то зараз цей показник знизився до приблизно 800.

В етері 24 Каналу офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів, з чим це пов'язано. Водночас за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії з початку 2025 року становлять майже 300 тисяч осіб.

Чому зменшилися втрати росіян?

Як зазначив офіцер ЗСУ, нещодавно окупанти проводили ротації своїх військ, тому російських штурмів було менше. Однак у вересні буде знову велика кількість безповоротних втрат росіян. Ворог вже мав кілька спроб штурмів механізованими колонами й на Добропільському напрямку, і в районі Малої Токмачки на Запоріжжі.

Окупанти намагалися штурмувати механізованими колонами примітивно, тупо й просто втрачали особовий склад. Відповідно таких "м'ясних штурмів" зараз відбуватиметься більше, тому що відбулося багато ротацій у підрозділах "штурм-Z". Ця цифра зросте,

– зазначив Ткачук.

За його словами, сьогодні понад 700 тисяч окупантів перебуває на території України, з них понад 260 тисяч – на Донбасі.

Це дуже багато. Велика частина на Покровську. Суттєво цифри з червня не змінилися. Вони не підтягнули більше особового складу протягом серпня, але освіжили резерви,

– мовив офіцер ЗСУ.

Сьогодні на Донеччині вже та сама 155 бригада Тихоокеанського морського флоту. Вони намагаються просуватися. Проте спроба тиснути на українські позиції на Добропільському напрямку закінчилася тим, що їхні колони були всі спалені безпілотниками.

Важливо! Загальні втрати Росії вже перевищили 1 090 000 солдатів.

Ткачук додав, що до кінця зеленого періоду росіянам просто вкрай необхідно зайти у великі населені пункти для того, аби потім, коли опаде листя і не буде можливості у відкритому полі ховатися від наших дронів, була змога ховатися по підвалах і будинках. Завдання Сил оборони не допустити цього.

Яка ситуація на фронті?