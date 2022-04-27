У россиян были заготовленные списки людей, которых планировали убить, – мэр Бучи

В городе Буча Киевской области российские оккупанты расстреливали людей по специально составленным спискам. Вероятно, их составили не россияне, а местные коллаборанты.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC рассказал мэр города Анатолий Федорук.

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Городской глава Бучи уверяет, что это было не просто убийство ради убийства. На самом деле оккупанты имели заранее заготовленные списки. Они были уже распечатаны, мэр видел их лично.

То есть они заранее знали, к кому они идут, по какому адресу и что это за человек,

– отметил Федорук.

Он считает, что списки людей, которых должны были расстрелять, составляли не сами российские военные, а кто-то из местных коллаборантов.

Мэр подчеркнул, что в списке была, в частности, и его фамилия, а также местных депутатов. "Мы живем в пригороде столицы, здесь (в Буче – 24 канал) проживало много чиновников и политиков, но им удалось выехать. Поэтому оккупанты "ловили" тех, кто был, также их интересовали активные граждане и участники АТО", – ответил он.

Федорук добавил, что оккупанты действовали по указаниям высшего военного руководства России, ведь их после событий в Буче наградили.

К слову, судмедэксперты обнаружили в телах украинских погибших мелкие снаряды. Их россияне применяли против мирных людей в Буче и Ирпене. У большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

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