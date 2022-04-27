В первые дни войны русские захватчики захватили Бучу. Украинским защитникам удалось их оттуда выбить только 31 марта. 33 дня город был под российской оккупацией.

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После освобождения города были опубликованы фотографии, на которых были видны зверства, совершенные россиянами. На улицах города было немало убитых гражданских. У одной из церквей обнаружили братскую могилу, где среди убитых были и несовершеннолетние.

Российские власти отрицали свою причастность к убийству гражданских. Традиционно для российской пропаганды там начали выдвигать одну "версию" за другой. Говорилось и об инсценировке, и о том, что это украинские военные расстреляли гражданских. И еще многие другие фейки.

Однако с каждым днем появляется все больше доказательств, что мирные жители погибли именно во время российской оккупации.

Американский канал CNN получил видео улиц Бучи, снятые с дрона 12 и 13 марта. Журналисты сообщают, что на этих видеозаписях есть тела погибших жителей города, а рядом находится российская техника. Это те же тела, что и на более поздних фото и видео.

Кто предоставил это видео, в канале не сообщают из-за опасений за безопасность информаторов.

CNN обратился за комментарием в министерство обороны России, но не получил ответа сразу.

Пока само видео не было опубликовано.

Смотрите видео о Буче после зверства российских оккупантов