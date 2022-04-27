Росіяни мали заготовлені списки людей, яких планували вбити, – мер Бучі

У місті Буча Київської області російські окупанти розстрілювали людей за спеціально складеними списками. Ймовірно, їх склали не росіяни, а місцеві колаборанти.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC розповів мер міста Анатолій Федорук.

До теми CNN отримав відео, зняте в середині березня у Бучі: на вулицях російські війська і трупи мирних

Міський голова Бучі запевняє, що це було не просто вбивство заради вбивства. Насправді окупанти мали заздалегідь заготовлені списки. Вони були вже видруковані, мер бачив їх особисто.

Тобто вони заздалегідь знали, до кого вони йдуть, за якою адресою і що це за людина,

– зазначив Федорук.

Він вважає, що списки людей, яких мали розстріляти, складали не самі російські військові, а хтось із місцевих колаборантів.

Мер наголосив, що в списку було, зокрема, і його прізвище, а також місцевих депутатів. "Ми живемо в передмісті столиці, тут (в Бучі – 24 канал) проживало багато чиновників та політиків, але їм вдалося виїхати. Тому окупанти "ловили" тих, хто був, також їх цікавили активні громадяни та учасники АТО", – відповів він.

Федорук додав, що окупанти діяли за вказівками вищого військового керівництва Росії, адже їх після подій у Бучі нагородили.

До слова, судмедексперти виявили у тілах українських загиблих дрібні снаряди. Їх росіяни застосовували проти мирних людей у Бучі та Ірпені. У більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Дивіться відео про Бучу після звірства російських окупантів: