Убийство 24-летнего патрульного на Луганщине: подозреваемого арестовали

В Рубежном Луганской области убили 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова. Северодонецкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве коллеге.

По данным следствия, подозреваемый выстрелил во время спора. Об избрании ему меры пресечения сообщили на брифинге 18 ноября.

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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве коллеги

Начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко рассказал, что Северодонецкий городской суд 18 ноября удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве патрульного.

Избрана безальтернативная мера пресечения, то есть без права внесения залога,

– заявил Саенко.

По его словам, прокуратура поддержала строжайшую меру пресечения потому, что:

во-первых, это особо тяжкое преступление;

во-вторых, есть риски сокрытия подозреваемого;

а также подозреваемый пытался спрятать орудие совершенного преступления и скрыть следы преступления.

В ГБР рассказали, что сейчас полицейскому инкриминируют умышленное убийство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый сжег вещи и спрятал оружие

Начальник Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Луганской области Алексей Чевердак рассказал, что подозреваемый видел убитого последним.

Начальник второго следственного управления территориального управления ГБР в Краматорске Андрей Прищепа сообщил, что задержанный, после гибели полицейского, переоделся, собрал личные вещи и сжег их в соседнем населенном пункте. Там же неподалеку спрятал табельное оружие, которое следователи впоследствии нашли.

Сейчас дело расследуют.

Кратко об убийстве 24-летнего полицейского