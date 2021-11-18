Вбивство 24-річного патрульного на Луганщині: підозрюваного арештували
Джерело:фейсбук Тетяни Погукай
У Рубіжному, що на Луганщині, вбили 24-річного патрульного поліцейського Олександра Фахруддінова. Сєвєродонецький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колезі.
За даними слідства, підозрюваний вистрілив під час суперечки. Про обрання йому запобіжного заходу повідомили на брифінгу 18 листопада.
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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колеги
Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Луганської обласної прокуратури Євген Саєнко розповів, що Сєвєродонецький міський суд 18 листопада задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві патрульного.
Обрано безальтернативний запобіжний захід, тобто без права внесення застави,
– заявив Саєнко.
За його словами, прокуратура підтримала найсуворіший запобіжний захід тому, що:
- по-перше, це особливо тяжкий злочин;
- по-друге, є ризики переховування підозрюваного;
- а також підозрюваний намагався сховати знаряддя вчиненого злочину та приховати сліди злочину.
У ДБР розповіли, що наразі поліцейському інкримінують умисне вбивство, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Підозрюваний спалив речі та заховав зброю
Начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області Олексій Чевердак розповів, що підозрюваний бачив вбитого останнім.
Начальник другого слідчого управління територіального управління ДБР у Краматорську Андрій Прищепа повідомив, що затриманий, після загибелі поліцейського, переодягнувся зібрав особисті речі та спалив їх у сусідньому населеному пункті. Там же неподалік заховав табельну зброю, яку слідчі згодом знайшли.
Наразі справу розслідують.
Коротко про вбивство 24-річного поліцейського
- 16 листопада у Рубіжному на Луганщині знайшли вбитим патрульного поліцейського Олександра Фахруддінова. До лав патрульної поліції загиблий долучився у 2017 році.
- На місці злочину виявили сліди боротьби. Працівники ДБР оперативно встановили, що до вбивства причетний його колега, якого затримали.
- Підозрюваний намагався втекти з України у Росію. Слідчі повідомили, що між поліцейськими спалахнула словесна суперчека. Втім, згодом вона переросла у бійку. Один із чоловіків застосував зброю й смертельно поранив товариша по службі.