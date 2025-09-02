Сын подозреваемого в убийстве Андрей Парубия погиб в Бахмуте. Военный Михаил-Виктор Сцельников находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Что известно о сыне подозреваемого в убийстве?

52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия, суд отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Сам мужчина не возразил этому решению и заявил, что это была "личная месть украинской власти". Он также добавил, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в Россию искать тело своего сына – украинского военного, пропавшего без вести на Бахмутском направлении.