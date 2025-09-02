Син підозрюваного у вбивстві Андрій Парубія загинув у Бахмуті. Військовий Михайло-Віктор Сцельніков перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Читайте також Ймовірному вбивці Парубія обрали запобіжний захід: перші заяви підозрюваного

Що відомо про сина підозрюваного у вбивстві?

52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія, суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави.

Сам чоловік не заперечив цьому рішенню та заявив, що це була "особиста помста українській владі". Він також додав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у Росію шукати тіло свого сина – українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Я хочу, щоб мене швидше засудили, обміняли на військовополонених і я поїхав до Росії шукати тіло свого сина,

– заявив підозрюваний.

На сайті Clarity-Project журналісти "Слідства.Інфо" виявили інформацію про військового Михайла-Віктора Сцельнікова, якого оголосили зниклим безвісти у травні 2023 року в Бахмуті.

Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Сцельніков із позивним "Лемберґ" служив у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув на Донеччині.

Відомо також, що матір військового, Олена Чернінька, написала про зниклого сина книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?