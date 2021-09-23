Убийство бизнесмена в черкасском кафе: появилось видео момента расстрела

Утром в Черкассах неизвестный зашел в кафе и расстрелял бизнесмена Михаила Козлова. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, на которых виден момент убийства.

Предварительно известно, что неизвестный прямо посреди кафе убил бизнесмена. Скорая помощь не смогла спасти мужчину.

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В сети появилось видео с камер наблюдения, на которых виден момент убийства

На кадрах видно, как мужчина выбегает из-за угла в кафе. Далее он угрожает оружием мужчинам, которые стоят у входа.

После чего забегает в заведение и на глазах посетителей и персонала расстреливает мужчину. Вероятно, бизнесмена Михаила Козлова.

Неизвестный мужчина расстрелял предпринимателя посреди кафе в Черкассах: смотрите видео

Дальше – быстро выбегает из кафе. Преступник был одет в черную одежду, кепку и балаклаву.

Убийство предпринимателя в Черкассах: что известно

22 сентября в кафе в центре Черкасс на улице Байды Вишневецкого неизвестный стрелял в Михаила Козлова. Медики, прибывшие на место преступления, не смогли спасти мужчину.

Очевидцы рассказывали, что предполагаемый убийца уехал на машине Skoda в неизвестном направлении.

Вероятно, убитый мог быть причастен к криминалу. Предварительно известно, что он, по данным местных СМИ, был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".

Вероятно, связанные с фирмами Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей. Подробнее читайте здесь.