Убийство бизнесмена в черкасском кафе: появилось видео момента расстрела
Источник:фейсбук Владимира Иващенко
Утром в Черкассах неизвестный зашел в кафе и расстрелял бизнесмена Михаила Козлова. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, на которых виден момент убийства.
Предварительно известно, что неизвестный прямо посреди кафе убил бизнесмена. Скорая помощь не смогла спасти мужчину.
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В сети появилось видео с камер наблюдения, на которых виден момент убийства
На кадрах видно, как мужчина выбегает из-за угла в кафе. Далее он угрожает оружием мужчинам, которые стоят у входа.
После чего забегает в заведение и на глазах посетителей и персонала расстреливает мужчину. Вероятно, бизнесмена Михаила Козлова.
Неизвестный мужчина расстрелял предпринимателя посреди кафе в Черкассах: смотрите видео
Дальше – быстро выбегает из кафе. Преступник был одет в черную одежду, кепку и балаклаву.Обратите внимание! 22 сентября Козлов в кафе пил кофе с компанией спортсменов. В это время в помещение кафе вошли двое мужчин. Они открыли огонь из автоматов. Помимо Козлова, ранения получили и другие спортсмены из компании предпринимателя.
Убийство предпринимателя в Черкассах: что известно
- 22 сентября в кафе в центре Черкасс на улице Байды Вишневецкого неизвестный стрелял в Михаила Козлова. Медики, прибывшие на место преступления, не смогли спасти мужчину.
- Очевидцы рассказывали, что предполагаемый убийца уехал на машине Skoda в неизвестном направлении.
- Вероятно, убитый мог быть причастен к криминалу. Предварительно известно, что он, по данным местных СМИ, был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".
- Вероятно, связанные с фирмами Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей. Подробнее читайте здесь.