Издание, ссылаясь на собственные источники, информирует, что сопровождали бизнесмена примерно 10 человек спортивного телосложения, в основном бывшие и нынешние спортсмены.

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Козлов мог конфликтовать со "смотрящим" по городу

Правоохранители ранее выяснили, что за Арамом стоит "вор в законе" Армен "Хохол" из Знаменки Кировоградской области, который находится во всеукраинском розыске.

Он с помощью "смотрящего" якобы влиял на криминальные сферы региона, в частности контролировал СИЗО областного центра. Примерно месяц назад "смотрящего" в следственном изоляторе разоблачили. После Арам, по предварительной информации, бежал в Армению.

Издание также сообщает, что незадолго до убийства Козлова, а именно 9 сентября, в Черкассах, на улице Крещатик люди бизнесмена и "смотрящего" Арама устроили "стрелку".

Полицейские задержали нескольких участников вооруженных разборок. Двое из них имели отношение к Козлову, еще двое – к Араму. Что стало причиной конфликта, пока не известно.

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Он был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".

Связанные с организациями Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей.

В прокуратуре Черкасской области публиковали информацию, что Козлов был дважды судим – за изнасилование (1994 год) и вымогательство (1998 год) и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако адвокаты бизнесмена настаивали, что их подзащитный получил оправдательные судебные решения.

Убийство Козлова: коротко