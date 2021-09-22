Видання, посилаючись на власні джерела, інформує, що супроводжували бізнесмена приблизно 10 людей спортивної статури, здебільшого колишні й нинішні спортсмени.

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Козлов міг конфліктувати зі "смотрящим" по місту

Правоохоронці раніше з'ясували, що за Арамом стоїть "злодій у законі" Армен "Хохол" зі Знам'янки Кіровоградської області, який перебуває у всеукраїнському розшуку.

Він за допомогою "смотрящего" начебто впливав на кримінальні сфери регіону, зокрема контролював СІЗО обласного центру. Приблизно місяць тому "смотрящего" в слідчому ізоляторі викрили. Опісля Арам, за попередньою інформацією, втік до Вірменії.

Видання також повідомляє, що незадовго до вбивства Козлова, а саме 9 вересня, у Черкасах, на вулиці Хрещатик люди бізнесмена та "смотрящего" Арама влаштували "стрілку".

Поліцейські затримали кількох учасників збройних розбірок. Двоє з них мали стосунок до Козлова, ще двоє – до Арама. Що стало причиною конфлікту, поки не відомо.

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Він був співзасновником ГО "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".

Пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь у розбірках за базу вчителів.

У прокуратурі Черкащини публікували інформацію, що Козлов був двічі судимий – за зґвалтування (1994 рік) і вимагання (1998 рік) і відбував покарання в місцях позбавлення волі. Однак адвокати бізнесмена наполягали, що їхній підзахисний отримав виправдувальні судові рішення.

Вбивство Козлова: коротко