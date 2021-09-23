Убивство бізнесмена в черкаському кафе: з'явилося відео моменту розстрілу

Вранці у Черкасах невідомий зайшов у кафе й розстріляв бізнесмена Михайла Козлова. У мережі опублікували відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства.

Попередньо відомо, що невідомий просто посеред кафе вбив бізнесмена. Швидка допомога не змогла врятувати чоловіка.

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У мережі з'явилось відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства

На кадрах видно, як чоловік вибігає з-за рогу до кафе. Далі він погрожує зброєю чоловікам, що стоять при вході.

Після чого забігає у заклад та на очах відвідувачів та персоналу розстрілює чоловіка. Ймовірно, бізнесмена Михайла Козлова.

Невідомий чоловік розстріляв підприємця посеред кафе у Черкасах: дивіться відео

Далі – швидко вибігає з кафе. Злочинець був вдягнений у чорний одяг, кепку та балаклаву.

Вбивство підприємця у Черкасах: що відомо

22 вересня у кафе в центрі Черкас на вулиці Байди Вишневецького невідомий стріляв у Михайла Козлова. Медики, які прибули на місце злочину, не змогли врятувати чоловіка.

Очевидці розповідали, що ймовірний вбивця поїхав на автівці Skoda у невідомому напрямку.

Ймовірно, вбитий міг бути причетним до криміналу. Попередньо відомо, що він, за даними місцевих ЗМІ, був співзасновником ГО "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".

Ймовірно, пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь у розбірках за базу вчителів. Детальніше читайте тут.