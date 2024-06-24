Мать говорила, что ребенок ушел и активно его искала: полиция об убийстве 10-летней Дарины

В Кривом Роге 22 июня мертвой нашли 10-летнюю Дарины. Впоследствии стало известно, что убить собственного ребенка могла ее родная мать.

В полиции отметили, что женщина пыталась запутать следствие, говоря, что девочка ушла из дома. Более того, мать 10-летней Дарины активно участвовала в поисках.

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В полиции рассказали, как вела себя мать девочки во время поисков

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что когда мать 10-летней Дарины сообщила об исчезновении ребенка, это было где-то после двух часов ее самостоятельных поисков, то она сказала, что ребенок ушел. И женщина не знает, где девочка и с кем.

Далее она сотрудничала со следствием, помогала в поисках. Однако полицейские обнаружили такую информацию (о возможном убийстве матерью 10-летней Дарьи – 24 Канал),

– сказала Старчевская.

Она также отметила, что на учете, как семья оказавшаяся в трудных жизненных обстоятельствах, эта семья не стояла. Также в семье есть еще двое детей, сейчас они с бабушкой.

Спикер также сообщила, что полицейские собрали доказательства, чтобы сообщить женщине о подозрении в совершении именно умышленного убийства.

Ранее в Национальной полиции Украины рассказали, что несколько дней мать Дарьи пыталась запутать следствие, чтобы скрыть содеянное. По данным правоохранителей, женщина жестоко расправилась над собственной дочерью, положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном.