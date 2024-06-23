Женщину уже задержали правоохранители, сейчас по делу продолжается досудебное расследование. Главное о резонансном убийстве 10-летней Дарьи – читайте в материале 24 Канала.

К теме Поиски продолжаются уже 2 дня: в Кривом Роге пропала 10-летняя Дарья

Полиция несколько дней искала Дарью

Мама Дарьи обратилась в полицию Кривого Рога 20 июня с заявлением, что ее 10-летняя дочь вышла из дома два часа назад и не вернулась. Оперативные поиски ребенка не принесли результата. Все опрашиваемые заявляли, что не общались и не видели девочку после 15 июня.

К поискам 21 июня присоединилась специализированная кинологическая группа из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес". К операции привлекли 7 кинологов и 4 собаки-универсалы.

В конце концов Общественное со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах 23 июня написало, что девочку нашли мертвой поздно вечером 22 июня. Известно, что тело девочки нашли закопанным в Долгинцевском районе Кривого Рога.

Полиция нашла тело Дарьи Шевченко из Кривого Рога / Фото Нацполиции

Подозреваемой в убийстве девочки может быть ее мать

В Национальной полиции Украины рассказали, что несколько дней мать Дарьи пыталась запутать следствие, чтобы скрыть содеянное.

По данным следствия, 15 июня во время ссоры женщина жестоко расправилась над собственной дочерью. Затем злоумышленница положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном.

Сейчас, по данным правоохранителей, тело Дарьи направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

40-летнюю мать девочки задержали. 23 июня ей сообщили о подозрении за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее о таком развитии событий писало местное издание "Свои. Кривой Рог". Так, в СМИ сообщали, что, вероятно, девочка умерла за неделю до того, как стало известно о ее исчезновении.

СМИ также писали, что мать якобы толкнула Дарью, девочка упала и ударилась виском. Инцидент произошел в квартире в Саксаганском районе, однако, как пишут в СМИ, тело ребенка потом вывезли на дачу. Мать якобы вывезла ребенка в Долгинцевский район, замотала в простыню, положила в чемодан и закопала.

Более того, местные ресурсы сообщают, что тело 10-летней Дарьи также залили бетоном. В СМИ пишут, что тело погибшей девочки уже удалось достать и эксперты обнаружили лишь одно повреждение – травму головы.

Журналисты "Свои" также сообщили, что в истории поиска браузера обнаружили поисковые запросы на темы: "как убрать трупный запах", "какой цемент выбрать", "история Амины Менго", "ядовитые грибы и лекарства".

У девочки были сложные отношения с матерью

Известно, что Дарья – не один ребенок в семье, у нее есть также старшая сестра и младший брат. Однако девочка имела сложные отношения с мамой. Журналисты "Свои", ссылаясь на собственные источники, пишут, что в апреле Дарья пыталась покончить с собой. После этого ребенок попал в психиатрическую больницу, где проходила лечение. Девочку выписали из больницы в начале июня.

Журналисты Общественного также пообщались с местными жителями, чтобы узнать больше о семье, в которой жила Дарья. Так, одна из знакомых семьи рассказала, что девочка часто ходила грустная и много плакала. По словам собеседницы, мать обвиняла 10-летнюю дочь в краже денег.

Со слов матери, она украла полторы тысячи и исчезла из дома. Мать ходила очень спокойная, путалась в показаниях, один раз говорила, что ребенок исчез два дня назад, однажды говорила, что пять дней назад,

– рассказала женщина.

Продавщица в местном магазине добавила, что семья казалась ей нормально. По словам женщины, мать была всегда спокойна, а дети – опрятные.

В то же время директор гимназии, где училась Дарья Шевченко, рассказала, что девочка начала у них учиться недавно – в декабре 2023 года. Директор больше не рассказала никаких деталей, только добавила, что семья девочки – переселенцы из Сумской области.