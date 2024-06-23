Об этом в частности заявляют местные жители в комментариях журналистам. Сейчас в полиции не подтверждали смерть 10-летней Дарьи, однако обещали впоследствии опубликовать официальное заявление о событиях, которые происходили в Кривом Роге.

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Что известно о Дарье Шевченко

Об исчезновении 10-летней Дарьи Шевченко сообщила ее мать. Однако, как пишет местное издание "Свои. Кривой Рог", к убийству девочки может быть причастна мать. Журналисты утверждают, что девочку могли убить еще неделю назад, однако о ее исчезновении мать сообщила только 20 июня.

Известно, что Дарья – не один ребенок в семье, у нее есть также старшая сестра и младший брат. Однако девочка имела сложные отношения с мамой. Журналисты "Свои", ссылаясь на собственные источники, пишут, что в апреле Дарья пыталась покончить с собой. После этого ребенок попал в психиатрическую больницу, где проходила лечение. Девочку выписали из больницы в начале июня.

Журналисты Суспильного также пообщались с местными жителями, чтобы узнать больше о семье, в которой жила Дарья. Так, одна из знакомых семьи рассказала, что девочка часто ходила грустная и много плакала. По словам собеседницы, мать обвиняла 10-летнюю дочь в краже денег.

Со слов матери она украла полторы тысячи и исчезла из дома. Мать ходила очень спокойная, путалась в показаниях, один раз говорила, что ребенок исчез два дня назад, однажды говорила, что пять дней назад,

– рассказала женщина.

Продавщица в местном магазине добавила, что семья казалась ей нормально. По словам женщины, мать была всегда спокойна, а дети – опрятные.

В то же время директор гимназии, где училась Дарья Шевченко, рассказала, что девочка начала у них учиться недавно – в декабре 2023 года. Директор больше не рассказала никаких деталей, только добавила, что семья девочки – переселенцы из Сумщины.

Девочку разыскивали 2 дня

Дарью Шевченко разыскивали 2 дня. Об исчезновении 10-летней девочки сообщила ее мать. По ее словам, дочь якобы вышла из дома в 14:00 и не вернулась.

К поискам привлекли команду правоохранителей, волонтеров и кинологов. Десятки людей искали пропавшую Дарью. Как сообщили впоследствии в СМИ, ребенка нашли мертвым на семейной даче.