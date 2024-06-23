Ранее в сети сообщали, что девочка вышла из дома 20 июня около 14:00 и не вернулась. Об исчезновении Дарьи сообщила мать девочки.

К теме Поиски продолжаются уже 2 дня: в Кривом Роге исчезла 10-летняя Дарья

В Кривом Роге нашли мертвым ребенка

Как пишут в СМИ, девочку нашли мертвой поздно вечером 22 июня. В частности, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Известно, что тело девочки нашли закопанным в Долгинцевском районе Кривого Рога.

В то же время местное издание "Свои. Кривой Рог" пишет, что девочку могла убить собственная мать. Так, в СМИ сообщают, что 20 июня мать сообщила полиции об исчезновении свои дочери Дарьи. Вероятно, девочка умерла за неделю до того, как стало известно о ее исчезновении.



10-летняя Дарья Шевченко, которую разыскивали в Кривом Роге / Фото Национальной полиции

Так, в СМИ пишут, что мать якобы толкнула Дарью, девочка упала и ударилась виском. Инцидент произошел в квартире в Саксаганском районе, однако, как пишут в СМИ, тело ребенка потом вывезли на дачу. Мать якобы вывезла ребенка в Долгинцевский район, замотала в простыню, положила в чемодан и закопала.

Более того, местные ресурсы сообщают, что тело 10-летней Дарьи также залили бетоном. В СМИ пишут, что тело погибшей девочки уже удалось достать и эксперты обнаружили лишь одно повреждение – травму головы.

В сети также сообщают, что у Даши были сложные отношения с родной матерью. Так, в апреле 2024 года девочка пыталась покончить с собой. Тогда ребенка удалось спасти, но ее отправили в психиатрическую больницу.

10-летняя девочка проходила лечение до июня, и только за 2 недели до своего исчезновения вернулась домой. Известно, что Дарья – не один ребенок в семье, у нее также есть старшая сестра и младший брат.

Журналисты "Свои" также добавляют, что в истории поиска браузера обнаружили поисковые запросы на темы: "как убрать трупный запах", "какой цемент выбрать", "история Амины Менго", "ядовитые грибы и лекарства".