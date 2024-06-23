Раніше у мережі повідомляли, що дівчинка вийшла з дому 20 червня близько о 14:00 й не повернулася. Про зникнення Дарини повідомила мати дівчинки.

До теми Пошуки тривають уже 2 дні: у Кривому Розі зникла 10-річна Дарина

У Кривому Розі знайшли мертвою дитину

Як пишуть у ЗМІ, дівчинку знайшли мертвою пізно ввечері 22 червня. Зокрема, про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Відомо, що тіло дівчинки знайшли закопаним у Довгинцівському районі Кривого Рогу.

Водночас місцеве видання "Свої. Кривий Ріг" пише, що дівчинку могла вбити власна матір. Так, у ЗМІ повідомляють, що 20 червня матір повідомила поліції про зникнення свої доньки Дарини. Ймовірно, дівчинка померла за тиждень до того, як стало відомо про її зникнення.

Так, у ЗМІ пишуть, що матір нібито штовхнула Дарину, дівчинка впала й вдарилася скронею. Інцидент стався у квартирі в Саксаганському районі, однак, як пишуть у ЗМІ, тіло дитини потів вивезли на дачу. Матір буцімто вивезла дитину в Довгинцівський район, замотала у простирадло, поклала у валізу й закопала.

Ба більше, місцеві ресурси повідомляють, що тіло 10-річної Дарини також залили бетоном. У ЗМІ пишуть, що тіло загиблої дівчинки вже вдалося дістати й експерти виявили лише одне пошкодження – травму голови.

У мережі також повідомляють, що у Дарини були складні стосунки з рідною матір'ю. Так, у квітні 2024 року дівчинка намагалася вкоротити собі віку, наковтавшись пігулок. Тоді дитину вдалося врятувати, але її відправили до психіатричної лікарні.

10-річна дівчинка проходила лікування до червня, й лише за 2 тижні до свого зникнення повернулася додому. Відомо, що Дарина – не одна дитина в сім'ї, у неї також є старша сестра та молодший брат.