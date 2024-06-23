Правоохранители раскрыли жестокое преступление 40-летней жительницы Кривого Рога, которое она совершила в отношении собственного ребенка.

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Пыталась избавиться от тела

Несколько дней женщина пыталась запутать следствие. Чтобы скрыть содеянное, она обратилась в полицию 20 июня с заявлением о том, что ее 10-летняя дочь вышла из дома два часа назад и не вернулась. Оперативные поиски ребенка не принесли результата. Все опрошенные заявляли, что не общались и не видели девочку после 15 июня.

Впоследствии полицейские выяснили, что маленькая Даринка Шевченко стала жертвой преступления. Ее убила мать.

По данным следствия, 15 июня во время ссоры женщина жестоко расправилась над собственной дочерью. Затем злоумышленница положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном.

22 июня полицейские обнаружили тело девочки. В настоящее время он направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. Тогда же 40-летнюю мать задержали. 23 июня ей сообщили о подозрении за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.