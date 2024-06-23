Правоохранители уже задержали 17-летнего парня. В отделение полиции уже вызвали родителей несовершеннолетнего. Ему сообщили подозрение.

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Нападение на экс-военного

Как рассказали в полиции, нападение на мужчину произошло 21 июня, около 23:40. Экс-военнослужащий выгуливал собаку, когда к нему подошло трое молодых людей, включая несовершеннолетнего. Последний начал провоцировать конфликт и, выражая недовольство прической киевлянина, нанес ему около десяти ударов кулаками по голове.

Правоохранители прибыли на место инцидента и доставили всех причастных в местное отделение полиции.

От пострадавшего правоохранители отобрали заявление и предоставили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что пострадавший – бывший военнослужащий, который уволился в конце 2023 года по состоянию здоровья,

– указали в полиции

Следователи объявили молодому человеку о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Молодой человек, совершивший нападение на бывшего военного / фото полиции

Напомним, что пострадавший Александр участвовал в серьезных боях, имеет УБД и государственные награды. После увольнения с военной службы продолжил свою деятельность как волонтер и имеет работу, связанную с помощью армии.