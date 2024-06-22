Об этом сообщила его сестра и волонтер у себя в инстаграм. На инцидент уже отреагировали в полиции, там сообщили, что по факту избиения мужчины начато расследование.

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Избили из-за прически

По словам сестры потерпевшего, событие произошло вечером 21 июня, когда Александр выгуливал собаку и возвращался домой.

"К нему подошли трое молодых людей, один из них начал "предъявлять за прическу". Через несколько мгновений, Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один, двое других стояли и страховали на случай, если этот не справится", – написала девушка.



Бывшего военнослужащего избили в Киеве / Фото из инстаграма



Нападающий оказался подростком / Фото из инстаграма

Сестра пострадавшего отметили также, что полиция, которая прибыла на вызов, повезла всех в участок, взяла показания, но в конце концов отпустила нападавших.

Девушка также рассказала, что пострадавший Александр участвовал в серьезных боях, имеет УБД и государственные награды. После увольнения с военной службы продолжил свою деятельность как волонтер и имеет работу, связанную с помощью армии.



Александр бывший военнослужащий / Фото из инстаграма

Что говорят в полиции

В полиции сообщили, что начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы. Отмечают, что все участники инцидента установлены, с ними продолжаются первоочередные следственные действия.

"Событие зарегистрировали по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, или пробационный надзор до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок.