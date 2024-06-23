Правоохоронці розкрили жорстокий злочин 40-річної мешканки Кривого Рогу, який вона вчинила щодо власної дитини.

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Намагалася позбутися тіла

Кілька днів жінка намагалася заплутати слідство. Аби приховати скоєне, вона звернулася до поліції 20 червня із заявою про те, що її 10-річна донька вийшла з дому дві години тому і не повернулася. Оперативні пошуки дитини не принесли результату. Усі опитувані заявляли, що не спілкувалися і не бачили дівчинку після 15 червня.

Згодом поліцейські з'ясували, що маленька Даринка Шевченко стала жертвою злочину. Її вбила матір.

За даними слідства, 15 червня під час сварки жінка жорстоко розправилася над власною донькою. Потім зловмисниця поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном.

22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Наразі його направлено для проведення судово-медичної експертизи. Тоді ж 40-річну матір затримали. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.