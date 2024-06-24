Мати казала, що дитина пішла й активно її шукала: поліція про вбивство 10-річної Дарини

У Кривому Розі 22 червня мертвою знайшли 10-річну Дарину. Згодом стало відомо, що вбити власну дитину могла її рідна матір.

У поліції наголосили, що жінка намагалася заплутати слідство, казавши, що дівчинка пішла з дому. Ба більше, мати 10-річної Дарини активно брала участь у пошуках.

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У поліції розповіли, як поводилася мати дівчинки під час пошуків

Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська розповіла, що коли мати 10-річної Дарини повідомила про зникнення дитини, це було десь після двох годин її самостійних пошуків, то вона сказала, що дитина пішла і жінка не знає, де дівчинка і з ким.

Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Однак поліцейські виявили таку інформацію (про можливе вбивство матір'ю 10-річної Дарини – 24 Канал),

– сказала Старчевська.

Вона також зауважила, що на обліку, як сім'я що опинилася у скрутних життєвих обставинах, ця родина не стояла. Також у родині є ще двоє дітей, наразі вони з бабусею.

Речниця також повідомила, що поліцейські зібрали докази, щоб повідомити жінці про підозру у скоєнні саме умисного вбивства.

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