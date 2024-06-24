Мати казала, що дитина пішла й активно її шукала: поліція про вбивство 10-річної Дарини
Джерело:Суспільне
У Кривому Розі 22 червня мертвою знайшли 10-річну Дарину. Згодом стало відомо, що вбити власну дитину могла її рідна матір.
У поліції наголосили, що жінка намагалася заплутати слідство, казавши, що дівчинка пішла з дому. Ба більше, мати 10-річної Дарини активно брала участь у пошуках.
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У поліції розповіли, як поводилася мати дівчинки під час пошуків
Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська розповіла, що коли мати 10-річної Дарини повідомила про зникнення дитини, це було десь після двох годин її самостійних пошуків, то вона сказала, що дитина пішла і жінка не знає, де дівчинка і з ким.
Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Однак поліцейські виявили таку інформацію (про можливе вбивство матір'ю 10-річної Дарини – 24 Канал),
– сказала Старчевська.
Вона також зауважила, що на обліку, як сім'я що опинилася у скрутних життєвих обставинах, ця родина не стояла. Також у родині є ще двоє дітей, наразі вони з бабусею.
Речниця також повідомила, що поліцейські зібрали докази, щоб повідомити жінці про підозру у скоєнні саме умисного вбивства.
Що відомо про вбивство 10-річної Дарини
- 10-річну Дарину Шевченко поліція розшукувала близько 2 діб. Зрештою ввечері 22 червня стало відомо, що правоохоронці виявили тіло дівчинки, закопаним в одному з районів Кривого Рогу.
- У місцевих ЗМІ розповідали, що під підозрою у вбивстві дівчинки могла бути і її мати. Адже, як стверджували журналісти, в історії пошуку браузера жінки виявили пошукові запити на теми: "як прибрати трупний сморід", "який цемент обрати", "історія Аміни Менго", "отруйні гриби та ліки".
- Згодом поліція підтвердила ймовірну причетність матері до вбивства власної доньки. Жінку вже затримали правоохоронці.
- У Національній поліції України розповіли, що кілька днів мати Дарини намагалася заплутати слідство, аби приховати скоєне. За даними правоохоронців, жінка жорстоко розправилася над власною донькою, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.