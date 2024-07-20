Дочь Ирины Фарион пришла к месту, где убили ее мать: тяжелые кадры

Во Львове было совершено покушение на языковеда Ирину Фарион, которая впоследствии умерла в больнице. Дочь общественного деятеля пришла к месту, где убили ее мать.

В сети появилось видео, на котором дочь погибшего профессора плачет на улице, где неизвестный стрелял в ее маму.

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Гибель Фарион

19 июля вечером возле дома, в котором проживала Ирина Фарион, неизвестный молодой человек стрелял в нее. Пуля попала в висок. Политика немедленно доставили в больницу, где ей сделали операцию. Медики до последнего боролись за жизнь женщины, однако, спасти ее не удалось.

Отмечается, что Ирину Фарион застрелили, пока она ждала такси возле своего дома. Женщина собиралась к дочери.

Сегодня, 20 июля, ее дочь София Семчишин прибыла на место, где убили ее маму. Это произошло на улице Масарика, 3 во Львове.

София Семчишин плачет на улице, где стреляли в ее маму: смотрите видео

Что еще известно о циничном покушении на Фарион

Покушение на Фарион произошло около 19:30. Ее госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Она находилась в критическом состоянии – в глубокой мозговой коме.

В 23:33 стало известно, что спасти языковеда не удалось.

Тем временем во Львове объявили специальную полицейскую операцию по задержанию стрелка — план "Перехват". Поиски стрелка продолжаются.

По словам очевидцев, в Фарион стрелял парень 20 – 25 лет. Соседи рассказывают, что видели его раньше. Он несколько недель сидел на скамейке возле дома, где жила Фарион.

Нападение на Ирину Фарион квалифицировали как умышленное убийство. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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