Дочь Ирины Фарион пришла к месту, где убили ее мать: тяжелые кадры
Во Львове было совершено покушение на языковеда Ирину Фарион, которая впоследствии умерла в больнице. Дочь общественного деятеля пришла к месту, где убили ее мать.
В сети появилось видео, на котором дочь погибшего профессора плачет на улице, где неизвестный стрелял в ее маму.
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Гибель Фарион
19 июля вечером возле дома, в котором проживала Ирина Фарион, неизвестный молодой человек стрелял в нее. Пуля попала в висок. Политика немедленно доставили в больницу, где ей сделали операцию. Медики до последнего боролись за жизнь женщины, однако, спасти ее не удалось.
Отмечается, что Ирину Фарион застрелили, пока она ждала такси возле своего дома. Женщина собиралась к дочери.
Сегодня, 20 июля, ее дочь София Семчишин прибыла на место, где убили ее маму. Это произошло на улице Масарика, 3 во Львове.
София Семчишин плачет на улице, где стреляли в ее маму: смотрите видео
Что еще известно о циничном покушении на Фарион
- Покушение на Фарион произошло около 19:30. Ее госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Она находилась в критическом состоянии – в глубокой мозговой коме.
- В 23:33 стало известно, что спасти языковеда не удалось.
- Тем временем во Львове объявили специальную полицейскую операцию по задержанию стрелка — план "Перехват". Поиски стрелка продолжаются.
- По словам очевидцев, в Фарион стрелял парень 20 – 25 лет. Соседи рассказывают, что видели его раньше. Он несколько недель сидел на скамейке возле дома, где жила Фарион.
- Нападение на Ирину Фарион квалифицировали как умышленное убийство. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
- Зеленский отреагировал на трагедию. Он рассказал, что исследуются все версии, включая ведущую в Россию.