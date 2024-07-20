Донька Ірини Фаріон прийшла до місця, де вбили її матір: важкі кадри

У Львові було скоєно замах на мовознавицю Ірину Фаріон, яка згодом померла у лікарні. Донька громадської діячки прийшла до місця, де вбили її матір.

У мережі з'явилося відео, на якому донька загиблої професорки плаче на вулиці, де невідомий стріляв в її маму.

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Загибель Фаріон

19 липня увечері біля будинку, в якому проживала Ірина Фаріон, невідомий молодик стріляв у неї. Куля влучила у скроню. Політикиню негайно доправили до лікарні, де зробили операцію. Медики до останнього боролися за життя жінки, втім, врятувати її не вдалося.

Зазначається, що Ірину Фаріон застрелили, поки вона чекала на таксі біля свого будинку. Жінка збиралася до доньки.

Сьогодні, 20 липня, її донька Софія Семчишин прибула на місце, де вбили її маму. Це сталося на вулиці Масарика, 3 у Львові.

Софія Семчишин плачить на вулиці, де стріляли в її маму: дивіться відео

Що ще відомо про цинічний замах на Фаріон

Замах на Фаріон стався близько 19:30. Її госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Вона перебувала у критичному стані – в глибокій мозковій комі.

О 23:33 стало відомо, що врятувати мовознавицю не вдалося.

Тим часом у Львові оголосили спеціальну поліцейську операцію для затримання стрільця — план "Перехоплення". Пошуки стрільця тривають.

За словами очевидців, у Фаріон стріляв молодик 20 – 25 років. Сусіди розповідають, що бачили його раніше. Він протягом кількох тижнів сидів на лавці біля будинку, де жила Фаріон.

Напад на Ірину Фаріон кваліфікували як умисне вбивство. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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