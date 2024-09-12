Был очень радостный, – мать Зинченко рассказала, о чем говорила с сыном в день убийства Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко очень любил Львов и часто там бывал. В свой последний раз, когда приехал туда, решил задержаться, хотя этого не планировал, из-за жары в родном Днепре.

Об этом в первом большом интервью 24 Каналу рассказала мать подозреваемого по делу Фарион Елена Зинченко, добавив, что ее сын во время своей поездки во Львов в июле 2024 года гулял по городу, преимущественно в центре.

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У Зинченко очень положительные воспоминания о Львове

Мать подозреваемого рассказала, что ее сын начал ездить во Львов с момента, когда играл в футбольном клубе. Там он участвовал в спортивных соревнованиях. По ее словам, клуб даже получал награды и сам Андрей Садовый (городской голова Львова) их вручал. Тогда Зинченко был капитаном команды. Женщина отметила, что у ее сына очень положительные воспоминания о Львове.

Когда он туда ездил учиться на курсы по БпЛА, также приезжал потом довольный и радостный. Поэтому могу с уверенностью сказать, что он очень уважал этот город и любил там находиться, поэтому я не удивлена, что он туда поехал и тогда остался немного дольше, чем планировал. Он туда поехал гулять,

– поделилась Елена Зинченко.

Елена Зинченко перечислила сыну деньги на аренду жилья

По словам матери подозреваемого по делу Фарион, Вячеслав задержался во Львове из-за того, что в Днепре, где он проживает, была ужасная жара, более 40 градусов. К тому же довольно часто в тот период в городе выключали электроэнергию.

"Я была тогда рядом в Тернополе. Когда мы звонили друг другу, то много разговаривали. Мы договорились, что он останется во Львове еще, перечислила ему денег, чтобы он дополнительно арендовал квартиру. Поэтому и о 3 квартирах говорится в этом деле. Это была не маскировка, как это сейчас подают следователи, а наша с ним договоренность, чтобы мы потом вместе поехали домой", – объяснила Елена Зинченко.

О чем говорил Зинченко в разговоре с матерью 19 июля

Телефонный разговор в день убийства Фарион между Еленой Зинченко и ее сыном продолжался долго. Об этом рассказала мать подозреваемого, уточнив, що так она общалась с сыном регулярно, это не были короткие беседы, сын подробно рассказывал ей, чем занимается во Львове, где находится.

В тот день мы говорили, он был очень радостный, передал привет моей маме, то есть своей бабушке. Я этот день запомнила, он рассказал о Львове, говорил, что переселяется, что у него возникли проблемы с краном, что он сидит дома. Это был долгий разговор и мы так общались каждый день,

– озвучила Елена Зинченко.

Важно! В Офисе генпрокурора сообщили, что Львовским апелляционным судом оставлено под стражей 18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Он подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ранее Галицкий райсуд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Зинченко будет находиться под стражей до 22 сентября.