Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в комментарии 24 Каналу. По ее словам, пистолет, который был найден во время обысков по делу Фарион, отправлен на экспертизу.

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Полиция проводит ряд мероприятий, которые имеют целью установить место нахождения орудия убийства. Изъятые в результаты обысков вещественные доказательства направляются на проведение экспертиз,

– отметила Елена Бережная.

Представительница полиции отметила, что следственные действия продолжаются.

Пистолет ФОРТ 12-Р действительно фигурирует в деле

Во время обысков по делу об убийстве Ирины Фарион 14 августа среди вещей был изъят пистолет ФОРТ 12-Р и патроны. Но, пока неизвестно, чье это оружие и было ли оно орудием преступления.

Текст постановления обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений. Галицкий районный суд постановил арестовать такое имущество, которое изъяли во время обыска:

пистолет ФОРТ 12-Р, магазин, 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА;

пара красных перчаток;

два мобильных телефона с сим-картами, планшет;

наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркули, пружины, протирки, шомполы;

две книжечки,

упаковка от стартового пакета мобильного оператора

коробки к мобильным телефонам.

Данные о месте обыска, а также о лице, у которого его проводили в тексте постановления решения суда – зашифрованы. Также нет данных, кому принадлежит оружие, а потому нельзя утверждать, что именно оно стало орудием преступления.