Известно, что 14 августа следователи провели обыск в квартире. Кроме пистолета, там нашли ряд других вещественных доказательств.

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Что нашла полиция во время обыска

Во время обыска в квартире полицейские нашли:

  • мобильные телефоны IPHONE 11 и IPHONE 7 с сим-картами,
  • планшет марки Lenovo,
  • пистолет Форт 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9ПА,
  • наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуля,
  • 4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол,
  • 2 книжечки,
  • 1 пару красных перчаток,
  • 3 резиновых шарика,
  • две коробки марки Sara,
  • коробки к мобильным телефонам.

По решению Галицкого районного суда Львова от 19 августа все найденное было арестовано.

Также суд обязал следователей вернуть изъятые во время обыска средства: 1900 долларов и 100 евро, а также банковские карты.

Решение суда от 19 августа / Скриншот "Украинских новостей"