Відомо, що 14 серпня слідчі провели обшук у квартирі. Окрім пістолета, там знайшли низку інших речових доказів.
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Що знайшла поліція під час обшуку
Під час обшуку у квартирі поліцейські знайшли:
- мобільні телефони IPHONE 11 та IPHONE 7 з сім-картками,
- планшет марки Lenovo,
- пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,
- наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,
- 4 пружини, 3 протирки, 1 шомпол,
- 2 книжечки,
- 1 пару червоних рукавиць,
- 3 гумові кульки,
- дві коробки марки Sara,
- коробки до мобільних телефонів.
За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано.
Також суд зобов'язав слідчих повернути вилучені під час обшуку кошти: 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки.
Рішення суду від 19 серпня / Скриншот "Українських новин"