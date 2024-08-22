Відомо, що 14 серпня слідчі провели обшук у квартирі. Окрім пістолета, там знайшли низку інших речових доказів.

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Що знайшла поліція під час обшуку

Під час обшуку у квартирі поліцейські знайшли:

мобільні телефони IPHONE 11 та IPHONE 7 з сім-картками,

планшет марки Lenovo,

пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,

наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,

4 пружини, 3 протирки, 1 шомпол,

2 книжечки,

1 пару червоних рукавиць,

3 гумові кульки,

дві коробки марки Sara,

коробки до мобільних телефонів.

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано.

Також суд зобов'язав слідчих повернути вилучені під час обшуку кошти: 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки.

Рішення суду від 19 серпня / Скриншот "Українських новин"