Був дуже радісний, – мати Зінченка розповіла, про що говорила з сином в день вбивства Фаріон

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко дуже полюбляв Львів і часто там бував. Свого останнього разу, коли приїхав туди, вирішив затриматися, хоча й цього не планував, через спеку в рідному Дніпрі.

Про це в першому великому інтерв'ю 24 Каналу розповіла мати підозрюваного у справі Фаріон Олена Зінченко, додавши, що її син під час своєї поїздки у Львів у липні 2024 року гуляв містом, переважно в центрі.

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У Зінченка дуже позитивні спогади про Львів

Матір підозрюваного розповіла, що її син почав їздити у Львів з моменту, коли грав у футбольному клубі. Там він брав участь у спортивних змаганнях. З її слів, клуб навіть отримував нагороди й сам Андрій Садовий (міський голова Львова) їх вручав. Тоді Зінченко був капітаном команди. Жінка наголосила, що в її сина дуже позитивні спогади про Львів.

Коли він туди їздив навчатися на курси з БпЛА, також приїжджав потім задоволений та радісний. Тому можу з впевненістю сказати, що він дуже поважав це місто і любив там перебувати, тому я не здивована, що він туди поїхав і тоді залишився трішки довше, ніж планував. Він туди поїхав гуляти,

– поділилася Олена Зінченко.

Олена Зінченко перерахувала сину гроші на оренду житла

Зі слів матері підозрюваного у справі Фаріон, В'ячеслав затримався у Львові через те, що в Дніпрі, де він проживає, була жахлива спека, понад 40 градусів. До того ж доволі часто в той період в місті вимикали електроенергію.

"Я була тоді поряд у Тернополі. Коли ми телефонували один одному, то багато розмовляли. Ми домовилися, що він залишитться у Львові ще, перерахувала йому грошей, щоб він додатково орендував квартиру. Тому й про 3 квартири мовиться в цій справі. Це було не маскування, як це зараз подають слідчі, а наша з ним домовленість, щоб ми потім разом поїхали додому", – пояснила Олена Зінченко.

Про що говорив Зінченко в розмові з матір'ю 19 липня

Телефонна розмова в день вбивства Фаріон між Оленою Зінченко та її сином тривала довго. Про це повідомила мати підозрюваного, зауваживши, що так вона спілкувалась з сином регулярно, це не були короткі бесіди, син детально розповідав їй, чим займається у Львові, де перебуває.

Того дня ми говорили, він був дуже радісний, передав вітання моїй мамі, тобто своїй бабусі. Я цей день запам'ятала, він розповів про Львів, казав, що переселяється, що в нього виникли проблеми з краном, що він сидить вдома. Це була довга розмова і ми так спілкувалися щодня,

– озвучила Олена Зінченко.

Важливо! В Офісі генпрокурора повідомили, що Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Він підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України). Раніше Галицький райсуд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Зінченко перебуватиме під вартою до 22 вересня.