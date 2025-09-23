Как когда-то матери: дочь Фарион рассказала об угрозах от сторонников Зинченко
- София Особа, дочь Ирины Фарион, получает угрозы в социальных сетях от сторонников подозреваемого в убийстве ее матери.
- Она призывает Службу безопасности Украины обратить внимание на эти угрозы, которые также касаются ее детей.
Дочь Ирины Фарион рассказала, что получает угрозы от сторонников подозреваемого в убийстве ее матери. София Особа поделилась деталями.
Какие угрозы получает дочь Фарион?
София Особа отметила, что ее мама всегда систематически получала угрозы, однако на них не было должной реакции. Сейчас подобное происходит с ней.
Я получаю угрозы от сторонников секты Зинченко. Эти угрозы происходят в социальных сетях. Обвиняют меня в том, что я убивала маму. Ну и угрожают тоже моим детям. Я уже это сто раз об этом говорю, и я считаю, что на это должна обратить внимание Служба безопасности Украины,
– указала она.
Сейчас заседание суда завершено – оно возобновится в среду, 24 сентября, в 10:30.
Что известно о суде по делу Фарион?
Недавно прокуроры сообщили, что обвиняемый Вячеслав Зинченко признался в преступлении сокамернику. Он рассказал, что причиной стала личная неприязнь к языковеду. Сам же Зинченко заявил, что разговор не может быть доказательством, потому что, мол, на него оказывали давление.
В телефоне обвиняемого Вячеслава Зинченко нашли фото из расположения НУ "Львовская политехника", сквера Юра и ряда улиц – скриншот дома на Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, изображения нацистского и пророссийского характера.
Кроме этого, у Зинченко нашли досье на Стерненко и Филатова, которые тот формировал на основе открытых источников. В полиции заявили, что доказательств подготовки покушения нет.
София Особа требует от Вячеслава Зинченко 15 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб, которые планирует передать на нужды ВСУ.