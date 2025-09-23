Дочь Ирины Фарион рассказала, что получает угрозы от сторонников подозреваемого в убийстве ее матери. София Особа поделилась деталями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

Какие угрозы получает дочь Фарион?

София Особа отметила, что ее мама всегда систематически получала угрозы, однако на них не было должной реакции. Сейчас подобное происходит с ней.

Я получаю угрозы от сторонников секты Зинченко. Эти угрозы происходят в социальных сетях. Обвиняют меня в том, что я убивала маму. Ну и угрожают тоже моим детям. Я уже это сто раз об этом говорю, и я считаю, что на это должна обратить внимание Служба безопасности Украины,

– указала она.

Сейчас заседание суда завершено – оно возобновится в среду, 24 сентября, в 10:30.

Что известно о суде по делу Фарион?