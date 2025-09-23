Донька Ірини Фаріон розповіла, що отримує погрози від сторонників підозрюваного у вбивстві її матері. Софія Особа поділилася деталями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

Дивіться також Вбивство Ірини Фаріон: чим відома мовознавиця та колишня нардепка

Які погрози отримує донька Фаріон?

Софія Особа зауважила, що її мама завжди систематично отримувала погрози, проте на них не було належної реакції. Зараз подібне відбувається з нею.

Я отримую погрози від прихильників секти Зінченка. Ці погрози відбуваються у соціальних мережах. Звинувачують мене у тому, що я вбивала маму. Ну і погрожують теж моїм дітям. Я вже це сто разів про це говорю, і я вважаю, що на це має звернути увагу Служба безпеки України,

– вказала вона.

Наразі засідання суду завершено – воно поновиться у середу, 24 вересня, о 10:30.

Що відомо про суд у справі Фаріон?