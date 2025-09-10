Укр Рус
10 сентября, 19:33
2

Маск выделит миллион долларов для создания муралов с изображением Ирины Заруцкой

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Илон Маск выделит 1 миллион долларов на создание муралов с изображением убитой украинской беженки Ирины Заруцкой в США.
  • Убийство произошло в Шарлотте 22 августа.
  • 23-летнюю Заруцкую убил бездомный Декарлос Браун, который ранее имел проблемы с законом.

На днях в сети появилось видео убийства 23-летней украинки в США прямо в вагоне трамвая. Илон Маск, консервативные англоязычные блогеры и представители Белого дома активно распространяли посты о трагедии.

В частности, американский миллиардер поддержал инициативу по созданию муралов с изображением убитой беженки. Маск готов выделить на создание стенописей миллион долларов, передает 24 Канал.

Как Маск отреагировал на идею создания муралов с лицом Заруцкой?

Известно, что инициатором выступил генеральный директор Intercom Эоган Маккейб, который финансировал кампании Дональда Трампа.

Он предложил 500 тысяч долларов в виде грантов по 10 тысяч долларов на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных местах городов США. В ответ на его сообщение Маск пообещал внести миллион долларов.

К слову, в последние дни Маск распространял посты, где говорилось о связи между расой и уровнем преступности. Таким образом миллиардер, вероятно, делал отсылку к тому, чтобы убийцей украинки был темнокожий американец. Также он репостил твиты, где критиковалось освещение этого преступления в СМИ.

Что известно об убийстве украинской беженки в США?

  • 22 августа в Шарлотте в вагоне трамвая 34-летний бездомный Декарлос Браун нанес несколько ножевых ударов 23-летней Ирина Заруцкой, которая недавно переехала в США.
  • Ранее Браун уже имел проблемы с законом. Также известно, что в январе мужчине диагностировали шизофрению.
  • После того, как видео с убийством украинки попало в сеть, Дональд Трамп отреагировал на инцидент. Он записал видеообращение, в котором заявил, что Ирину Заруцкую "убил сумасшедший монстр, который свободно разгуливал после 14 предыдущих арестов".
  • Американский лидер отметил, что шаг Заруцкой – "на руках демократов", обвинив их в недостаточной борьбе с преступностью. Он призвал приговорить Брауна к смертной казни.