На днях в сети появилось видео убийства 23-летней украинки в США прямо в вагоне трамвая. Илон Маск, консервативные англоязычные блогеры и представители Белого дома активно распространяли посты о трагедии.

В частности, американский миллиардер поддержал инициативу по созданию муралов с изображением убитой беженки. Маск готов выделить на создание стенописей миллион долларов, передает 24 Канал.

Как Маск отреагировал на идею создания муралов с лицом Заруцкой?

Известно, что инициатором выступил генеральный директор Intercom Эоган Маккейб, который финансировал кампании Дональда Трампа.

Он предложил 500 тысяч долларов в виде грантов по 10 тысяч долларов на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных местах городов США. В ответ на его сообщение Маск пообещал внести миллион долларов.

К слову, в последние дни Маск распространял посты, где говорилось о связи между расой и уровнем преступности. Таким образом миллиардер, вероятно, делал отсылку к тому, чтобы убийцей украинки был темнокожий американец. Также он репостил твиты, где критиковалось освещение этого преступления в СМИ.

Что известно об убийстве украинской беженки в США?