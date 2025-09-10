Днями у мережі з'явилося відео вбивства 23-річної українки у США просто у вагоні трамваю. Ілон Маск, консервативні англомовні блогери та представники Білого дому активно поширювали дописи про трагедію.

Зокрема, американський мільярдер підтримав ініціативу щодо створення муралів із зображенням вбитої біженки. Маск готовий виділити на створення стінописів мільйон доларів, передає 24 Канал.

Як Маск відреагував на ідею створення муралів із обличчям Заруцької?

Відомо, що ініціатором виступив генеральний директор Intercom Еоган Маккейб, який фінансував кампанії Дональда Трампа.

Він запропонував 500 тисяч доларів у вигляді грантів по 10 тисяч доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США. У відповідь на його повідомлення Маск пообіцяв внести мільйон доларів.

До слова, останніми днями Маск поширював дописи, де йшлося про зв'язок між расою та рівнем злочинності. У такий спосіб мільярдер, ймовірно, робив відсилання до того, щоб вбивцею українки був темношкірий американець. Також він репостив твіти, де критикувалося висвітлення цього злочину у ЗМІ.

