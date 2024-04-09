Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере был пьян: своей вины не признает

Мужчина, которого подозревают в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Советник по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона рассказала о текущем состоянии расследования по убийству юноши на фуникулере в Киеве.

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Экспертиза обнаружила алкоголь в крови подозреваемого

Служащий Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в убийстве 16-летнего парня на фуникулере, сейчас находится в СИЗО.

В обед 9 апреля ему начнут избирать меру пресечения. Татьяна Сапьян рассказала, что сторона обвинения просит содержание под стражей без права внесения залога.

Она также отметила, что Управление государственной охраны Украины активно способствует следствию. Установлено, что на момент трагического события мужчина не был при исполнении служебных обязанностей – это произошло во внерабочее время. Однако подозреваемый действительно был пьян – экспертиза показала 1,2 промилле алкоголя в крови.

Она добавила, что всего в компании убитого юноши было 8 человек. Сейчас семеро ребят, которые стали свидетелями этого трагического события, дают показания.

Мужчина не признает своей вины: какое наказание ему грозит

Сапьян сообщила, что подозреваемый в убийстве пока не признает своей вины.

Сам подозреваемый не признает своей вины. Он ссылается на статью 63 Конституции Украины, которая говорит о том, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания или свидетельства против себя,

– сказала советник по коммуникации ГБР.

Мужчину обвиняют по 155 статье – умышленное убийство. Наказание по этой статье – от 7 до 15 лет лишения свободы.

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