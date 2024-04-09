Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері був напідпитку: своєї провини не визнає

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, не визнає своєї провини. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону розповіла поточний стан розслідування щодо вбивства юнака на фунікулері в Києві.

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Експертиза виявила алкоголь в крові підозрюваного

Службовець Управління державної охорони України, якого підозрюють у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері, наразі перебуває в СІЗО.

В обід 9 квітня йому почнуть обирати запобіжний захід. Тетяна Сапьян розповіла, що сторона обвинувачення просить утримання під вартою без права внесення застави.

Вона також зазначила, що Управління державної охорони України активно сприяє слідству. Наразі встановлено, що на момент трагічної події чоловік не був при виконанні службових обов'язків – це відбулось в позаробочий час. Однак підозрюваний справді був напідпитку – експертиза показала 1,2 проміле алкоголю в крові.

Вона додала, що загалом у компанії вбитого юнака було 8 людей. Наразі семеро хлопців, які стали свідками цієї трагічної події, дають свідчення.

Чоловік не визнає своєї провини: яке покарання йому загрожує

Сапьян повідомила, що підозрюваний у вбивстві наразі не визнає своєї провини.

Сам підозрюваний не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати показання чи свідчення проти себе,

– сказала радниця з комунікації ДБР.

Чоловіка обвинувачують за 155 статтею – умисне вбивство. Покарання за цією статтею – від 7 до 15 років позбавлення волі.

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