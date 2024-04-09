Управление государственной охраны Украины сообщило, что мужчина, которого подозревают в умышленном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.
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Подозреваемый в убийстве подростка находится в СИЗО
Водитель Управления госохраны, которого подозревают в убийстве юноши, находится под стражей в следственном изоляторе. Ведомство также заявило, что активно сотрудничает со следствием и не оправдывает действия военнослужащего.
Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего,
– говорится в сообщении.
Также Управление госохраны выразили соболезнования семье погибшего юноши.
Потеря ребенка – это невыразимое горе и невосполнимая потеря,
– отметили в Управлении госохраны.
При этом в управлении призвали общество "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.
Ранее сообщалось, что служащему Управления госохраны сообщили о подозрении.
Что известно о трагическом случае
- 7 апреля в Киеве на станции фуникулера вспыхнул конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним.
- После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка.
- Свидетели утверждают, что юноша упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.
- Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержан мужчина 1994 года рождения.
- Между тем погибшим юношей оказался 16-летний воспитанник СДЮСШ по футболу "Смена" Матерухин Максим Александрович.
- ГБР открыло в отношении правоохранителя дело по факту убийства. Следователи также выясняют все обстоятельства происшествия и причины конфликта.