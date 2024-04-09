Управление государственной охраны Украины сообщило, что мужчина, которого подозревают в умышленном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.

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Подозреваемый в убийстве подростка находится в СИЗО

Водитель Управления госохраны, которого подозревают в убийстве юноши, находится под стражей в следственном изоляторе. Ведомство также заявило, что активно сотрудничает со следствием и не оправдывает действия военнослужащего.

Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего,

– говорится в сообщении.

Также Управление госохраны выразили соболезнования семье погибшего юноши.

Потеря ребенка – это невыразимое горе и невосполнимая потеря,

– отметили в Управлении госохраны.

При этом в управлении призвали общество "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.

Ранее сообщалось, что служащему Управления госохраны сообщили о подозрении.

Что известно о трагическом случае