Подозреваемый в убийстве Парубия Михаил Сцельников, вероятно, поддерживал Россию еще задолго до того, как его сын пропал без вести на войне. Журналисты исследовали сообщения, которые мужчина оставлял в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Телевидение Торонто".

Какая позиция относительно войны была у Михаила Сцельникова?

Так, журналистам удалось найти видео за ноябрь 2022 года, на котором Михаил Сцельников разговаривал с российским блогером. Во время разговора пропагандист обвинил Украину в ударе по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года, во время которого погиб 61 человек. Сцельников согласился с россиянином.

То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, вероятнее всего это была наша ракета,

– говорит подозреваемый в убийстве Парубия.

Тогда же он выразил сомнения относительно того, действительно ли россияне виноваты в массовых убийствах в Буче.

Также журналисты "Телевидение Торонто" нашли аккаунт Сцельникова в Telegram, с которого тот распространял пророссийские комментарии. В частности, подозреваемый хотел избавиться от украинского гражданства, выступал в защиту Сталина и против Революции достоинства. А убийцу Демьяна Ганула тот называл "героем".

Михаил Сцельников оправдывал агрессию России: смотрите фото

Кроме того, в комментариях он несколько раз загадывал Андрея Парубия и других украинских политиков. А также он пытался выйти с россиянами на связь через один из пабликов, где собирали деньги на нужды оккупационной армии. В сентябре 2023 года он оставил такой комментарий: "Владимир, как с вами связаться? У меня есть интересная информация об общем знакомом из Львова".

Мужчина упоминал Парубия в постах / скриншот из видео

В апреле 2024 года Сцельников просил консультации относительно того, может ли он выехать за границу, если его сын без вести пропал в Бахмуте.

Мужчина хотел использовать гибель сына для выезда за границу / скриншот с видео

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?