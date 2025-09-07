Ймовірний вбивця Парубія підтримував Росію задовго до зникнення сина – розслідування
- Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві Парубія, підтримував Росію задовго до зникнення сина, висловлював проросійські погляди і поширював їх в мережі.
- Сцельніков мав спільні погляди з російською пропагандою щодо удару по вокзалу в Краматорську та масових вбивств у Бучі, та намагався вийти на зв'язок з окупантами для передачі інформації.
Підозрюваний у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков, ймовірно, підтримував Росію ще задовго до того, як його син зник безвісти на війні. Журналісти дослідили дописи, які чоловік лишав у мережі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування "Телебачення Торонто".
Дивіться також Холоднокровно готувався, – психологиня розібрала психотип імовірного вбивці Парубія
Яка позиція щодо війни була у Михайла Сцельнікова?
Журналістам вдалося знайти відео за листопад 2022 року, на якому Михайло Сцельніков розмовляв із російським блогером. Під час розмови пропагандист звинуватив Україну в ударі по вокзалу в Краматорську у квітні 2022 року, під час якого загинула 61 людина. Сцельніков погодився з росіянином.
Те, що ви говорите правду, я прекрасно знаю, звідки ракета і що за ракета. Це логічно, найімовірніше це була наша ракета,
– каже підозрюваний у вбивстві Парубія.
Тоді ж він висловив сумніви щодо того, чи справді росіяни винні у масових вбивствах у Бучі.
Також журналісти "Телебачення Торонто" знайшли акаунт Сцельнікова в Telegram, з якого той поширював проросійські коментарі. Зокрема, підозрюваний хотів позбутися українського громадянства, виступав на захист Сталіна і проти Революції гідності. А вбивцю Дем'яна Ганула той називав "героєм".
Михайло Сцельніков виправдовував агресію Росії: дивіться фото
Крім того, у коментарях він кілька разів загадував Андрія Парубія та інших українських політиків. А також він намагався вийти з росіянами на зв'язок через один з пабліків, де збирали гроші на потреби окупаційної армії. У вересні 2023 року він лишив такий коментар: "Володимире, як з вами звʼязатися? Я маю цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова".
Чоловік згадував Парубія у постах / скриншот з відео
У квітні 2024 році Сцельніков просив консультації щодо того, чи може він виїхати за кордон, якщо його син безвісти зник у Бахмуті.
Чоловік хотів використати загибель сина для виїзду за кордон / скріншот з відео
Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?
У вбивстві Андрія Парубія правоохоронці підозрюють 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова.
Під час судового засідання чоловік сам зізнався журналістам у вбивстві політика. Він заявив, що це була помста українській владі і висловив бажання, аби його обміняли у Росію.
У мережі писали, що чоловік міг скоїти вбивство нібито в обмін на інформацію про тіло сина. Той зник безвісти під час бойових дій у районі Бахмута у травні 2023 року. Але сам Сцельніков заперечує шантаж з боку росіян.
Син підсудного – Михайло-Віктор з позивним "Лемберґ", – воював у розвідці 3-го мехбату 93 ОМБр і мав активну проукраїнську позицію. Чого не скажеш про його батька.
Колишня дружина підозрюваного – журналістка та фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька, – розповіла, що не спілкувалася з Михайлом Сцельніковим вже 27 років. Батько покинув родину, коли сину був всього рік.
У житті "Лемберга" Сцельніков з'являвся зрідка. Коли хлопець пішов на війну, вони дуже посварились. І "Лемберг" скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні.