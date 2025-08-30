Во Львове 30 августа убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. К месту трагедии уже приносят цветы.

На место убийства также несут свечи. Об этом сообщает 24 Канал.

Как сейчас выглядит место убийства Андрея Парубия?

К месту убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия в Фарнкивском районе Львова приносят цветы. Также на месте преступления зажигают лампадки.

На место убийства Андрея Парубия носят цветы: смотрите видео

Следственные действия на месте убийства Андрея Парубия (фото Дмитрия Усика / 24 Канал)

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?