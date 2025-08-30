У Львові 30 серпня вбили еолишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. До місця трагедії вже приносять квіти.

На місце вбивства також несуть свічки. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Це місце рік тому Росія атакувала дронами та ракетами, – Садовий про вбивство Парубія

Який зараз має вигляд місце вбивства Андрія Парубія?

До місця вбивства коришнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Фарнківському районі Львова приносять квіти. Також на місці злочину запалюють лампадки.

На місце вбивства Андрія Парубія носять квіти: дивіться відео

Слідчі дії на місці вбивства Андрія Парубія (фото Дмитра Усика / 24 Канал)

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?