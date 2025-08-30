30 серпня, 21:09
До місця вбивства Парубія принесли перший букет: який вигляд воно має зараз
Основні тези
- 30 серпня 2025 року у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія; вбивця був одягнений як кур'єр Glovo.
- У місті оголосили спецоперацію "Сирена", що включає більше патрулів, блокпостів та активнішу перевірку документів.
- До місця вбивства приносять квіти та запалюють лампадки, триває розслідування із залученням сил безпеки.
У Львові 30 серпня вбили еолишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. До місця трагедії вже приносять квіти.
На місце вбивства також несуть свічки. Про це повідомляє 24 Канал.
Який зараз має вигляд місце вбивства Андрія Парубія?
До місця вбивства коришнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Фарнківському районі Львова приносять квіти. Також на місці злочину запалюють лампадки.
На місце вбивства Андрія Парубія носять квіти: дивіться відео
Слідчі дії на місці вбивства Андрія Парубія (фото Дмитра Усика / 24 Канал)
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
- У Львові 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Вбивця був одягнений як кур'єр Glovo та кілька разів вистрілив у свою жертву.
- У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Це означає більше патрулів, блокпостів. Можлива активніша перевірка документів на вулиці, затримки у русі транспорту.
- Вбивство Андрія Парубія було ретельно спланованим, триває розслідування із залученням сил безпеки, повідомив Зеленський.