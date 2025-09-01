Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. Его убийство пытаются использовать во внутриполитических целях.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, они противоречат принципиальной позиции Андрея Парубия, который, будучи председателем Верховной Рады Украины, а затем депутатом ВРУ, не участвовал в громких оппозиционных акциях.

Почему могли убить Парубия?

Парубий был государственным, ответственным и неконфликтным человеком.

Я не вижу никаких причин или мотивов, которые могли бы побудить кого-то его убить. А вот россияне рассматривали его как символическую цель. Если посмотреть на российские паблики, они подчеркивают его как бывшего председателя Верховной Рады и команданте Евромайдана во время Революции Достоинства. Для них он – одно из ключевых символических лиц и одна из главных символических целей,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Парубий был неконфликтным человеком, всегда пытался преодолевать споры и примирять различные политические течения. Он думал прежде всего о государстве, а не об интересах конкретных политических сил.

Фесенко также отметил, что убежден: Парубий останется в украинской истории как человек с государственной позицией, который прежде всего заботился об интересах государства, а не отдельных партий или политических сил.

Именно поэтому россияне выбрали его символической целью и сейчас пытаются спровоцировать внутренний конфликт. Как в случае с Фарион, они хотели столкнуть между собой русскоязычных и украиноязычных, но не удалось. Сейчас пытаются противопоставить оппозицию и власть, чтобы спровоцировать внутренний конфликт,

– сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что оппозиции нельзя играть по российскому сценарию. Надо проявлять политическую ответственность и государственную позицию, а не втягиваться во внутриполитические конфликты. Именно этого Россия стремится через это убийство.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?