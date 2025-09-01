Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, они противоречат принципиальной позиции Андрея Парубия, который, будучи председателем Верховной Рады Украины, а затем депутатом ВРУ, не участвовал в громких оппозиционных акциях.
Почему могли убить Парубия?
Парубий был государственным, ответственным и неконфликтным человеком.
Я не вижу никаких причин или мотивов, которые могли бы побудить кого-то его убить. А вот россияне рассматривали его как символическую цель. Если посмотреть на российские паблики, они подчеркивают его как бывшего председателя Верховной Рады и команданте Евромайдана во время Революции Достоинства. Для них он – одно из ключевых символических лиц и одна из главных символических целей,
– сказал Владимир Фесенко.
Он добавил, что Парубий был неконфликтным человеком, всегда пытался преодолевать споры и примирять различные политические течения. Он думал прежде всего о государстве, а не об интересах конкретных политических сил.
Фесенко также отметил, что убежден: Парубий останется в украинской истории как человек с государственной позицией, который прежде всего заботился об интересах государства, а не отдельных партий или политических сил.
Именно поэтому россияне выбрали его символической целью и сейчас пытаются спровоцировать внутренний конфликт. Как в случае с Фарион, они хотели столкнуть между собой русскоязычных и украиноязычных, но не удалось. Сейчас пытаются противопоставить оппозицию и власть, чтобы спровоцировать внутренний конфликт,
– сказал Фесенко.
Он подчеркнул, что оппозиции нельзя играть по российскому сценарию. Надо проявлять политическую ответственность и государственную позицию, а не втягиваться во внутриполитические конфликты. Именно этого Россия стремится через это убийство.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- 30 августа во Львове застрелили Андрея Парубия. Нападавший был одет как курьер службы доставки Glovo. После выстрелов он скрылся с места происшествия.
- 1 сентября был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 52-летний безработный львовянин. Преступление было тщательно спланировано, и полиция не исключает, что подозреваемый планировал сбежать за границу.
- Правоохранители рассматривают версию о возможном российском следе в этом преступлении. Российские спецслужбы могли шантажировать подозреваемого. Преступление он мог совершить в обмен на информацию о местонахождении тела его сына, который погиб на войне.